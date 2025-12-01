Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 novembre
Piccolo passo in avanti per il derivato italiano, che porta a casa un misero +0,42%.
Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43.825. Rischio di eventuale correzione fino al target 42.670. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44.980.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)