Banca Sistema, utile 9 mesi balza a 21 milioni di euro. Minor turnover nel factoring

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha chiuso icon unpari a 21 milioni di euro, rispetto ai 12,3 milioni dello stesso periodo del 2024, pari a +71% a/a.Ilè pari a 71,1 milioni di euro, +28% a/a grazie al minore costo del funding, alla buona tenuta dello spread sugli attivi, alla migliorata redditività del portafoglio finanziario e all'invariato contributo del trading superbonus. Il margine di intermediazione è stato di 106,2 milioni di euro, +25% a/a. Ilè di 62,9 milioni di euro, +7% a/a, rialzo dovuto alle spese amministrative legate alle consulenze per capital plan e altri adempimenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza, SRT e maggiori accantonamenti a fondo rischi; la sostanziale stabilità dei costi del personale ha permesso di contenere il rialzo dei costi operativi. Le rettifiche di valore su crediti sono state pari a 8,1 milioni di euro (CoR pari a 42bps vs 20bps in 9M24) a fronte di maggiori svalutazioni su posizioni factoring. La componente Retail è pari al 74% del totale funding (69% nei primi 9M24 e 72% nel primo semestre 2025).Con riguardo all', la segnala segnala un minor turnover factoring in linea con le attese per effetto del venir meno dell'incentivo fiscale legato al superbonus e maggiore selettività nell'ambito del business pharma; riduzione dei nuovi volumi CQ e dello stock; crescita dello stock di prestiti nel pegno grazie a solido turnover e acquisto portafogli che hanno più che compensato gli incassi da riscatti e aste.Ildovrebbe. Le azioni intraprese per ridurre gli assorbimenti di capitale hanno permesso già nel secondo trimestre di compensare gli effetti negativi registrati sui capital ratios nel primo trimestre 2025 derivanti dalla classificazione a default di alcuni crediti al fine di tenere conto dei rilievi comunicati dalla Banca d'Italia il 20 dicembre 2024, con riguardo a regole e prassi adottate dalla Banca, ritenuti dall'Autorità di Vigilanza non pienamente conformi con gli orientamenti EBA sull'applicazione della Definizione di Default.L'attuale dotazione patrimoniale della banca, nonché la realizzazione di operazioni di cartolarizzazioni avviate e da avviare con effetti di SRT, in linea con il capital plan, consentiranno alla banca dicon un assorbimento contenuto di capitale.