RES, siglato patto parasociale sul 78,76% del capitale sociale

(Teleborsa) - RES - Recupero Etico Sostenibile
, società operante nella circular economy e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che l’azionista Antonio Valerio (1973)
, per sé e per conto degli azionisti Maria Valerio, M.V. Società a Responsabilità Limitata, Antonio Valerio (1972), A.A.V. Società a Responsabilità Limitata, A.L.V. Società a Responsabilità Limitata e Serena Vespoli, ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione
, tra egli stesso ed i predetti soggetti, in data 5 novembre 2025
, di un patto parasociale avente ad oggetto l’impegno dei pattisti a consultarsi
ai fini della presentazione congiunta di una lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di RES e a votare in assemblea coerentemente con le previsioni dello stesso, con conseguente cambiamento
sostanziale delle relative partecipazioni.
In particolare sono conferite al Patto Parasociale
complessivamente numero 10.001.900 azioni ordinarie della Società, pari al 78,76% del capitale sociale
.