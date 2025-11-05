Milano 10:16
43.197 -0,15%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 10:16
9.706 -0,09%
Francoforte 10:15
23.810 -0,58%

Banca d'Italia, indice euro-coin stabile ad ottobre

Economia
Banca d'Italia, indice euro-coin stabile ad ottobre
(Teleborsa) - A ottobre 2025 l'indicatore euro-coin è rimasto pressoché invariato rispetto al mese precedente (0,49 da 0,48 in settembre). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore ha risentito della debolezza dell'attività industriale, ma è stato sostenuto dal miglioramento della fiducia di famiglie e imprese.

L'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).
