Banca d'Italia, indice euro-coin stabile ad ottobre

(Teleborsa) - A2025 l'è rimastorispetto al mese precedente (0,49 da 0,48 in settembre). Lo comunica la Banca d'Italia, spiegando che l'indicatore ha risentito della debolezza dell'attività industriale, ma è stato sostenuto dal miglioramento della fiducia di famiglie e imprese.L'euro-coin - sviluppato dalla Banca d'Italia - fornisce in tempo reale una, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).