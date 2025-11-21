Milano
10:19
42.740
-0,41%
Nasdaq
20-nov
24.054
0,00%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
10:19
9.488
-0,42%
Francoforte
10:19
23.142
-0,59%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 10.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-1,26%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-1,26%)
Ibex 35 passa di mano in avvio a 15.787 Euro
In breve
,
Finanza
21 novembre 2025 - 09.18
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dell'1,26%, dopo aver iniziato a 15.787 Euro.
Argomenti trattati
Borsa
(1557)
·
Madrid
(101)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-0,57%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto