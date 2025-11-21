Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 20/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (20/11/2025) è stato pari a 3,16 miliardi di euro, dai 3,15 miliardi della seduta precedente.I volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,54 miliardi.A fronte dei 662 titoli trattati, 233 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 382 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 47 azioni del listino italiano.