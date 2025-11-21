Milano 10:19
42.740 -0,41%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:19
9.488 -0,42%
Francoforte 10:19
23.142 -0,59%

Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 20/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (20/11/2025) è stato pari a 3,16 miliardi di euro, dai 3,15 miliardi della seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,54 miliardi.

A fronte dei 662 titoli trattati, 233 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 382 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 47 azioni del listino italiano.





