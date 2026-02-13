Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che gestisce la borsa di Francoforte
, che lievita del 3,60%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Deutsche Boerse
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico della compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 210,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 219. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 205.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)