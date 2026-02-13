Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse

società che gestisce la borsa di Francoforte

DAX

Deutsche Boerse

compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 3,60%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 210,5 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 219. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 205.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)