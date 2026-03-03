Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Avanza la società che gestisce la borsa di Francoforte
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Boerse
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Deutsche Boerse
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 239,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 234,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 244,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)