Milano 10:44
44.562 -3,71%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:44
10.515 -2,46%
Francoforte 10:44
23.837 -3,25%

Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Boerse

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Deutsche Boerse
(Teleborsa) - Avanza la società che gestisce la borsa di Francoforte, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Boerse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Deutsche Boerse è in rafforzamento con area di resistenza vista a 239,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 234,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 244,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```