Francoforte: calo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,81%.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 9,01 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 9,16. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 8,947.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)