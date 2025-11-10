Milano 13:37
Madrid: brillante l'andamento di IAG
Avanza International Airlines Group, che guadagna bene, con una variazione del 3,31%.
