Madrid: brillante l'andamento di IAG

International Airlines Group

holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia

Ibex 35

multinazionale del settore aereo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,79% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dellaevidenzia un declino dei corsi verso area 4,27 Euro con prima area di resistenza vista a 4,366. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 4,215.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)