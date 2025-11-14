Madrid: performance negativa per IAG

(Teleborsa) - Sottotono International Airlines Group
, che passa di mano con un calo del 2,14%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo della multinazionale del settore aereo
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,426 Euro. Supporto a 4,371. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,481.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)