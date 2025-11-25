Madrid: balza in avanti ACS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios
, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.
Il trend della società di costruzioni spagnola
mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 77,63 Euro. Primo supporto visto a 76,63. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 76,07.
