Milano 11:33
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:33
9.530 -0,05%
Francoforte 11:33
23.171 -0,29%

Madrid: balza in avanti ACS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.

Il trend della società di costruzioni spagnola mostra un andamento in sintonia con quello dell'Ibex 35. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 77,63 Euro. Primo supporto visto a 76,63. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 76,07.

