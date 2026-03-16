New York: rally per Bath & Body Works

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo , che tratta in rialzo del 5,00%.



L'andamento di Bath & Body Works nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,97 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,78. Il peggioramento di Bath & Body Works è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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