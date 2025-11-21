Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:43
24.316 +1,09%
Dow Jones 18:43
46.485 +1,60%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: acquisti a mani basse su Stanley Black & Decker

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su Stanley Black & Decker
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nella produzione di utensili, che mostra una salita bruciante del 5,88% sui valori precedenti.

Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo scenario tecnico di Stanley Black & Decker mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 64,01 USD con area di resistenza individuata a quota 67,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```