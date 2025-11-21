Milano 13:53
Migliori e peggiori
Parigi: calo per Thales
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che mostra un decremento del 2,42%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Thales, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 226,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 233. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 223,3.

Ufficio Studi Teleborsa
