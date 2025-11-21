Parigi: calo per Thales

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che mostra un decremento del 2,42%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Thales
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Thales
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 226,7 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 233. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 223,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)