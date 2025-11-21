Milano
12:06
42.581
-0,78%
Nasdaq
20-nov
24.054
0,00%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
12:06
9.497
-0,32%
Francoforte
12:06
23.121
-0,68%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 12.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ PMI manifatturiero Unione Europea in novembre
PMI manifatturiero Unione Europea in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 novembre 2025 - 10.40
Unione Europea,
PMI manifatturiero in novembre pari a 49,7 punti
, in calo rispetto al precedente 50 punti (la previsione era 50,1 punti).
(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
Leggi anche
PMI manifatturiero Unione Europea in ottobre
Unione Europea, PMI manifatturiero in ottobre
Appuntamenti macroeconomici del 21 novembre 2025
PMI servizi Unione Europea in novembre
Argomenti trattati
Unione Europea
(54)
·
PMI
(42)
Altre notizie
PMI composito Unione Europea in novembre
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 3 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 17 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 5 novembre 2025
Appuntamenti macroeconomici del 24 ottobre 2025
PMI manifatturiero Giappone in novembre
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto