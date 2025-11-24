Milano 13:51
Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/11/2025

Analisi Tecnica: indice MDAX del 21/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 novembre

Giornata poco mossa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 21 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico dell'indice MDAX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27.989,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28.812,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27.715,1.


