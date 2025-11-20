Milano
10:04
43.046
+0,92%
Nasdaq
19-nov
24.641
0,00%
Dow Jones
19-nov
46.139
+0,10%
Londra
10:04
9.566
+0,62%
Francoforte
10:04
23.397
+1,01%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 10.21
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,97%)
Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,97%)
Il DAX inizia a scambiare a 23.387,42 punti
In breve
,
Finanza
20 novembre 2025 - 09.05
Bene l'indice della Borsa di Francoforte, con un progresso dello 0,97%, dopo aver aperto a 23.387,42.
Condividi
Argomenti trattati
Borsa
(1600)
·
Francoforte
(375)
Titoli e Indici
Germany DAX
+1,01%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto