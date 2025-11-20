Milano 10:04
43.046 +0,92%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:04
9.566 +0,62%
Francoforte 10:04
23.397 +1,01%

Il DAX inizia a scambiare a 23.387,42 punti

Borsa: Brillante Francoforte in avvio (+0,97%)
Bene l'indice della Borsa di Francoforte, con un progresso dello 0,97%, dopo aver aperto a 23.387,42.
