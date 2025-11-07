Milano 10:22
43.212 +0,33%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:22
9.704 -0,33%
Francoforte 10:22
23.722 -0,05%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,29%

Il DAX esordisce a 23.801,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,29%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,29%, dopo aver aperto a 23.801,97 punti.
Condividi
```