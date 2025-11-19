Milano 10:02
42.481 -0,84%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 10:02
9.530 -0,24%
Francoforte 10:02
23.132 -0,21%

Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,19% alle 07:20)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 48.612,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,19% alle 07:20)
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,19% alle 07:20 e scambia a 48.612,06 punti.
Condividi
```