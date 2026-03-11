Milano 11:20
44.868 -0,74%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:20
10.334 -0,75%
Francoforte 11:20
23.656 -1,31%

Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con una flessione dell'1,88%.

La tendenza ad una settimana di Endeavour Mining è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il grafico a breve di Endeavour Mining mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 47,29 sterline e supporto stimato a quota 46,69. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 47,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
