Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, con una flessione dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Endeavour Mining
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il grafico a breve di Endeavour Mining
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 47,29 sterline e supporto stimato a quota 46,69. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 47,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)