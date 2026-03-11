Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale

Endeavour Mining

FTSE 100

Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione dell'1,88%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 47,29 sterline e supporto stimato a quota 46,69. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 47,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)