Raffineria Isab chiude con successo il percorso di Composizione Negoziata della Crisi

(Teleborsa) - Lacomunica ladel percorso di(CNC), grazie ad accordi coerenti con il. Il risultato garantisce la, tutelando ie l'del polo petrolchimico. L'operazione certifica la resilienza dell'azienda e ne consolida il ruolo diper l'economia nazionale e siciliana. ISAB guarda ora al futuro con una struttura finanziaria equilibrata e una prospettiva di sviluppo sostenibile per il territorio."La conclusione positiva della CNC certifica la serietà e la resilienza della nostra Azienda, che è riuscita con professionalità a definire un percorso industriale solido e credibile, ottenendo la fiducia di partner di primissimo piano. ISAB conferma la sua centralità strategica per l'Italia e guarda al futuro con rinnovata fiducia, pronta a gestire le sfide del mercato globale con una struttura finanziaria più equilibrata e una prospettiva di sviluppo sostenibile per il territorio e per l'intera economia nazionale" il commento del