ELES, prorogato al 27 febbraio 2026 il periodo di adesione all’OPA Xenon

Eles

(Teleborsa) - In relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie dipromossa da EBidCo (l’Offerente), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM, l’Offerente comunica di aver concordato con Consob la proroga del Periodo di Adesione di ulteriori 15 Giorni di Borsa Aperta e che pertanto: il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 27 febbraio 2026, fatte salve eventuali ulteriori proroghe del Nuovo Periodo di Adesione chedovessero intervenire in conformità alla normativa applicabile; la, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione (fatte salve eventuali ulteriori proroghe del Nuovo Periodo di Adesione che dovessero intervenire in conformità alla normativa applicabile).Al verificarsi dei presupposti di legge il Nuovo Periodo di Adesione sarà pertanto riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta, e precisamenteper le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026, con data di pagamento della Riapertura dei Termini il 20 marzo 2026, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini (fatte salve eventuali ulteriori proroghe del Nuovo Periodo di Adesione che dovessero intervenire in conformità alla normativa applicabile).Restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell’Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni di Efficaciadell’OPA.