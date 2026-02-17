Mondo TV, due nuovi accordi di distribuzione per la serie “Lola on Board” con RSI e De Agostini Editore

(Teleborsa) - Mondo TV
, società quotata attiva nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi di animazione, ha fatto sapere di avere sottoscritto due nuovi accordi con partner storici
per la distribuzione della serie prescolare Lola on Board
.
In particolare, la società ha finalizzato un accordo con RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) e un accordo con De Agostini Editore, primario operatore italiano nel settore editoriale e media.
Gli accordi hanno ad oggetto i diritti di sfruttamento audiovisivo della serie
, coprodotta da Mondo TV con Digitalcomoedia e Tile, e prevedono il riconoscimento in favore della Società di un minimo garantito
, oltre alle ulteriori condizioni economiche tipiche di mercato.
Le intese sottoscritte si inseriscono nel quadro delle attività di distribuzione internazionale
di Mondo TV nel segmento prescolare e risultano coerenti con la strategia di valorizzazione del catalogo nel mercato europeo.