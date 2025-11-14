Apre in rosso Wall Street, pesano il clima di incertezza e le preoccupazioni tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

finanziario

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,00% sul; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 6.695 punti.In rosso il(-0,76%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,76%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-1,19%),(-0,94%) e(-0,93%) sono tra i più venduti.Partenza in salita anche oggi perdopo la giornata in rosso di ieri che è stata la peggiore seduta dal 10 ottobre. Si è ormai esaurito infatti lo slancio determinato dalla fine dellogovernativo statunitense.Aumentano invece leper il, minacciato dai timori relativi alla sostenibilità delle valutazioni elevatissime del settore tecnologico. In forte difficoltà i titoli più legati all'intelligenza artificiale, come, così come il gruppo cloud. Si riducono così le speranze su unin grado di invertire il trend delle ultime due settimane.In calo anche le attese su un nuovoda parte della. I pochi dati economici disponibili, la parzialità di quelli che usciranno – l'amministrazione Trump ha già fatto sapere che i dati sul mercato del lavoro Usa di ottobre usciranno, ma privi del tasso di disoccupazione – e le recenti dichiarazioni di alcuni governatori, hanno aumentato l'intorno alla direzione che la banca centrale americana deciderà di prendere nelle riunioni del 10 e 11 dicembre.del Dow Jones,(+0,93%),(+0,88%),(+0,81%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,12%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,35%.Al top tra i, si posizionano(+2,82%),(+2,37%),(+1,39%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,34%.Scende, con un ribasso del 4,85%.Crolla, con una flessione del 4,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,86%.