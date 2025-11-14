Apre in rosso Wall Street, pesano il clima di incertezza e le preoccupazioni tech

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,00% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, in lieve calo l'S&P-500
, che continua la giornata sotto la parità a 6.695 punti.
In rosso il Nasdaq 100
(-0,76%); sulla stessa linea, in discesa l'S&P 100
(-0,76%).
Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori telecomunicazioni
(-1,19%), beni di consumo secondari
(-0,94%) e finanziario
(-0,93%) sono tra i più venduti.
Partenza in salita anche oggi per Wall Street
dopo la giornata in rosso di ieri che è stata la peggiore seduta dal 10 ottobre. Si è ormai esaurito infatti lo slancio determinato dalla fine dello shutdown
governativo statunitense.
Aumentano invece le preoccupazioni
per il settore tech
, minacciato dai timori relativi alla sostenibilità delle valutazioni elevatissime del settore tecnologico. In forte difficoltà i titoli più legati all'intelligenza artificiale, come Nvidia
e Broadcom
, così come il gruppo cloud Oracle
. Si riducono così le speranze su un rally di fine anno
in grado di invertire il trend delle ultime due settimane.
In calo anche le attese su un nuovo taglio dei tassi
da parte della FED
. I pochi dati economici disponibili, la parzialità di quelli che usciranno – l'amministrazione Trump ha già fatto sapere che i dati sul mercato del lavoro Usa di ottobre usciranno, ma privi del tasso di disoccupazione – e le recenti dichiarazioni di alcuni governatori, hanno aumentato l'incertezza
intorno alla direzione che la banca centrale americana deciderà di prendere nelle riunioni del 10 e 11 dicembre. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Procter & Gamble
(+0,93%), McDonald's
(+0,88%), Walt Disney
(+0,81%) e Coca Cola
(+0,72%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Goldman Sachs
, che prosegue le contrattazioni a -3,12%.
Soffre Nike
, che evidenzia una perdita del 2,64%.
Preda dei venditori Nvidia
, con un decremento del 2,62%.
Si concentrano le vendite su United Health
, che soffre un calo del 2,35%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Workday
(+2,82%), Warner Bros Discovery
(+2,37%), CDW
(+1,39%) e Coca-Cola Europacific Partners
(+1,31%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Applied Materials
, che ottiene -5,34%.
Scende MicroStrategy Incorporated
, con un ribasso del 4,85%.
Crolla Advanced Micro Devices
, con una flessione del 4,59%.
Vendite a piene mani su Zscaler
, che soffre un decremento del 3,86%.