Milano 17:35
42.918 -0,35%
Nasdaq 18:45
24.712 -1,66%
Dow Jones 18:45
46.606 -0,65%
Londra 17:35
9.683 -0,55%
Francoforte 17:35
23.570 -0,69%

New York: positiva la giornata per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, con una variazione percentuale del 3,11%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coca-Cola Europacific Partners evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 90,21 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 92,33. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 94,44.

