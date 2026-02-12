Milano 10:18
Piazza Affari: risultato positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.

La tendenza ad una settimana di Banca Mediolanum è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società del risparmio gestito, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 17,92 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,39. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,62.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
