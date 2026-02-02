Costruzioni: il vetro cresce e vale 1,3 miliardi

(Teleborsa) - Il mercato italiano del vetro piano ha un valore di 1,3 miliardi di euro,
con il comparto delle costruzioni che assorbe il 68% dei consumi complessivi
. Negli ultimi cinque anni il settore ha messo a segno una crescita del 28%
, sostenuta soprattutto dalla richiesta di edifici residenziali, commerciali e direzionali
caratterizzati da elevate prestazioni energetiche. Il dato emerge da un’analisi aggiornata al 2026 condotta da Resolglass
, basata su fonti Assovetro, Glass for Europe, Grand View Research e Ispra.
Lo studio evidenzia come facciate, serramenti, balaustre e sistemi vetrati integrati siano oggi elementi chiave nella valorizzazione degli asset immobiliari,
contribuendo in modo significativo alla qualità architettonica, all’efficienza energetica e all’attrattività complessiva degli edifici. Sul fronte della sostenibilità, i dati evidenziano un tasso di riutilizzo del 31% e un forte incremento dei volumi avviati a recupero
. Secondo i dati Ispra 2025, negli ultimi quattro anni le quantità di vetro recuperate sono passate da 64.305 a 84.276 tonnellate, con un aumento del 31%.
"Nel real estate il vetro non è più un elemento accessorio, ma una componente strutturale che contribuisce al valore economico dell’edificio
", sottolinea Enrico Scozzari, ceo del Gruppo Resolfin a cui Resolglass fa capo.
Per il comparto le stime Resolglass indicano una crescita futura con tassi annui intorno al 4%
, sostenuta dalla domanda edilizia e dal ruolo dell’Italia tra i principali player industriali del settore.