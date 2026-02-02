Milano 16:46
46.006 +1,05%
Nasdaq 16:46
25.753 +0,79%
Dow Jones 16:45
49.257 +0,75%
Londra 16:45
10.316 +0,91%
Francoforte 16:45
24.801 +1,07%

Costruzioni: il vetro cresce e vale 1,3 miliardi

Il 68% del vetro piano è assorbito dalle costruzioni ad alte prestazioni

Economia
Costruzioni: il vetro cresce e vale 1,3 miliardi
(Teleborsa) - Il mercato italiano del vetro piano ha un valore di 1,3 miliardi di euro, con il comparto delle costruzioni che assorbe il 68% dei consumi complessivi. Negli ultimi cinque anni il settore ha messo a segno una crescita del 28%, sostenuta soprattutto dalla richiesta di edifici residenziali, commerciali e direzionali caratterizzati da elevate prestazioni energetiche. Il dato emerge da un’analisi aggiornata al 2026 condotta da Resolglass, basata su fonti Assovetro, Glass for Europe, Grand View Research e Ispra.

Lo studio evidenzia come facciate, serramenti, balaustre e sistemi vetrati integrati siano oggi elementi chiave nella valorizzazione degli asset immobiliari, contribuendo in modo significativo alla qualità architettonica, all’efficienza energetica e all’attrattività complessiva degli edifici. Sul fronte della sostenibilità, i dati evidenziano un tasso di riutilizzo del 31% e un forte incremento dei volumi avviati a recupero. Secondo i dati Ispra 2025, negli ultimi quattro anni le quantità di vetro recuperate sono passate da 64.305 a 84.276 tonnellate, con un aumento del 31%.

"Nel real estate il vetro non è più un elemento accessorio, ma una componente strutturale che contribuisce al valore economico dell’edificio", sottolinea Enrico Scozzari, ceo del Gruppo Resolfin a cui Resolglass fa capo.

Per il comparto le stime Resolglass indicano una crescita futura con tassi annui intorno al 4%, sostenuta dalla domanda edilizia e dal ruolo dell’Italia tra i principali player industriali del settore.
Condividi
```