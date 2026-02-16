Milano 16:48
SYS-DAT, informativa su azioni proprie

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 16.432 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,25 euro e per un controvalore pari a 86.218,36 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 16 febbraio SYS-DAT detiene 258.433 azioni proprie, corrispondenti allo 0,8261% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, peggiora la performance della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, con un ribasso del 3,12%, portandosi a 4,96 euro.


