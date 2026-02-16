SYS-DAT, informativa su azioni proprie

(Teleborsa) - SYS-DAT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato
dal 9 al 13 febbraio 2026, complessivamente 16.432 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 5,25 euro e per un controvalore
pari a 86.218,36 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 16 febbraio SYS-DAT detiene 258.433 azioni proprie, corrispondenti allo 0,8261% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, peggiora la performance della società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali
, con un ribasso del 3,12%, portandosi a 4,96 euro.