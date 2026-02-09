Milano 17:16
SYS-DAT, operatività sul buyback
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 14.258 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 6,08 euro e per un controvalore pari a 86.634,62 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 9 febbraio SYS-DAT detiene 242.001 azioni proprie, corrispondenti allo 0,7735% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, scivola la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si posiziona a 5,58 euro, con una discesa del 2,45%.


