SYS-DAT, operatività sul buyback

(Teleborsa) - SYS-DAT
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato
dal 2 al 6 febbraio 2026, complessivamente 14.258 azioni ordinarie proprie
ad un prezzo medio di circa 6,08 euro e per un controvalore
pari a 86.634,62 euro
.
A seguito degli acquisti sopra indicati, al 9 febbraio SYS-DAT detiene 242.001 azioni proprie, corrispondenti allo 0,7735% del capitale sociale.
In Borsa, intanto, scivola la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali
, che si posiziona a 5,58 euro, con una discesa del 2,45%.