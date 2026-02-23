SYS-DAT acquista azioni proprie per 70 mila euro

Milano 14:40
(Teleborsa) - SYS-DAT, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 13.882 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 5,05 euro e per un controvalore pari a 70.109,39 euro.

A seguito degli acquisti sopra indicati, al 23 febbraio SYS-DAT detiene 272.315 azioni proprie, corrispondenti allo 0,8704% del capitale sociale.

A Piazza Affari, intanto, scivola la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali, che si posiziona a 5,02 euro, con una discesa del 3,09%.

