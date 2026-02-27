Milano 14:27
SYS-DAT, secondo M&A del 2026 con l'acquisto del 25% della romana Technis Blu

SYS-DAT, secondo M&A del 2026 con l'acquisto del 25% della romana Technis Blu
(Teleborsa) - SYS-DAT, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha acquisito il 25% del capitale di Technis Blu per un importo fisso di 0,3 milioni di euro. Il restante 75% del capitale sarà oggetto di una opzione put and call che sarà automaticamente esercitata a seguito del deposito del bilancio di esercizio di Technis Blu chiuso al 31 dicembre 2028, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA del 2028, oltre alla PFN al 31 dicembre 2028. L'acquisizione sarà finanziata interamente con mezzi propri, con il pagamento dell'opzione put and call previsto nel 2029.

Fondata nel 2008 e con sede a Roma, Technis Blu, con una forte specializzazione in ambito SAP S/4HANA e nello sviluppo di soluzioni verticali, è un partner strategico per le aziende medio-grandi che affrontano complessi percorsi di innovazione. L'azienda ha maturato una profonda esperienza nei settori manifatturiero, food & beverage, sanità e Pubblica Amministrazione. Grazie alla sua offerta, Technis Blu aiuta i propri clienti a ottimizzare i processi, aumentare l'efficienza e generare valore competitivo.

L'acquisizione di Technis Blu, seconda operazione del 2026 per la società dopo quella sulla veneta et.ics, riveste un'importanza rilevante poiché consente al gruppo di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare il proprio presidio in importanti settori di mercato e, dall'altro, acquisire le competenze di Technis Blu in ambito SAP S/4HANA.

Per l'esercizio 2025, Technis Blu prevede di raggiungere ricavi per circa 5 milioni di euro, con un EBITDA, al netto delle operazioni straordinarie, di circa 0,3 milioni di euro e disponibilità liquide di circa 0,3 milioni di euro.

"L'integrazione di Technis Blu rafforza il nostro posizionamento nel segmento delle medie e grandi imprese e accelera la nostra penetrazione in mercati verticali ad alto valore - ha commentato il CEO Matteo Neuroni - Diamo il benvenuto al team di Technis Blu nel gruppo SYS-DAT. La loro comprovata esperienza in ambito SAP S4/HANA e il loro track record di successo sono asset di grande valore che contribuiranno in modo tangibile all'evoluzione del nostro progetto industriale e alla creazione di valore. Sono sicuro che vi sarà una rapida ed efficace integrazione di Technis Blu all’interno del nostro gruppo".
