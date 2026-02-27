SYS-DAT, secondo M&A del 2026 con l'acquisto del 25% della romana Technis Blu

(Teleborsa) - SYS-DAT
, società quotata su Euronext STAR Milan che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali settori di mercato, ha acquisito il 25% del capitale di Technis Blu
per un importo fisso di 0,3 milioni di euro
. Il restante 75% del capitale sarà oggetto di una opzione put and call che sarà automaticamente esercitata a seguito del deposito del bilancio di esercizio di Technis Blu chiuso al 31 dicembre 2028, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA del 2028, oltre alla PFN al 31 dicembre 2028. L'acquisizione sarà finanziata interamente con mezzi propri
, con il pagamento dell'opzione put and call previsto nel 2029.Fondata nel 2008 e con sede a Roma
, Technis Blu, con una forte specializzazione in ambito SAP S/4HANA e nello sviluppo di soluzioni verticali, è un partner strategico per le aziende medio-grandi che affrontano complessi percorsi di innovazione. L'azienda ha maturato una profonda esperienza nei settori manifatturiero, food & beverage, sanità e Pubblica Amministrazione. Grazie alla sua offerta, Technis Blu aiuta i propri clienti a ottimizzare i processi, aumentare l'efficienza e generare valore competitivo.
L'acquisizione di Technis Blu, seconda operazione del 2026
per la società dopo quella sulla veneta et.ics
, riveste un'importanza rilevante poiché consente al gruppo di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare il proprio presidio in importanti settori di mercato e, dall'altro, acquisire le competenze di Technis Blu in ambito SAP S/4HANA.
Per l'esercizio 2025, Technis Blu prevede di raggiungere ricavi
per circa 5 milioni di euro
, con un EBITDA, al netto delle operazioni straordinarie, di circa 0,3 milioni di euro e disponibilità liquide di circa 0,3 milioni di euro.
"L'integrazione di Technis Blu rafforza il nostro posizionamento nel segmento delle medie e grandi imprese
e accelera la nostra penetrazione in mercati verticali ad alto valore - ha commentato il CEO Matteo Neuroni
- Diamo il benvenuto al team di Technis Blu nel gruppo SYS-DAT. La loro comprovata esperienza in ambito SAP S4/HANA e il loro track record di successo sono asset di grande valore che contribuiranno in modo tangibile all'evoluzione del nostro progetto industriale e alla creazione di valore. Sono sicuro che vi sarà una rapida ed efficace integrazione di Technis Blu all’interno del nostro gruppo".