SYS-DAT, al via domani un piano di buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2025, ha deciso di avviare dal 10 ottobre 2025, un programma di acquisto di azioni proprie fino a un massimo di 500.000 azioni e con un controvalore massimo di 4 milioni di euro.

L'operazione serve esclusivamente a soddisfare obbligazioni previste dal Piano di Stock Option 2024-2026. Gli acquisti saranno effettuati sul mercato tramite Intermonte SIM, intermediario indipendente, dal 10 ottobre 2025 al 31 marzo 2026, garantendo la parità di trattamento degli azionisti.

Al 9 ottobre 2025, né SYS-DAT né le sue controllate detengono azioni proprie.

In Borsa, intanto, la Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 6,26 euro.




