SYS-DAT, al via domani un piano di buyback

SYS-DAT

Società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e del mercato di servizi, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2025, ha deciso difino a undie con undiL'operazione serve esclusivamente a soddisfare obbligazioni previste dal Piano di Stock Option 2024-2026. Gli acquisti saranno effettuati sul mercato tramite Intermonte SIM, intermediario indipendente, dal 10 ottobre 2025 al 31 marzo 2026, garantendo la parità di trattamento degli azionisti.Al 9 ottobre 2025, né SYS-DAT né le sue controllate detengono azioni proprie.In Borsa, intanto, laallunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 6,26 euro.