Analisi Tecnica: EUR/YEN del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Modesto guadagno per il cambio Euro / Yen, che avanza di poco a +0,34%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 181,547. Rischio di eventuale correzione fino al target 180,055. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 183,04.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)