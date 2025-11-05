NewPrinces continua il buyback e acquista azioni per oltre 3,39 milioni di euro

(Teleborsa) - NewPrinces
, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 ottobre 2025, ha acquistato 163.017 azioni ordinarie
al prezzo medio di 21,77 euro per un controvalore
complessivo di 3.393.227,62 euro
.
A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 690.929 azioni proprie pari all'1,57% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per NewPrinces
, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,65%.