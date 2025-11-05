NewPrinces continua il buyback e acquista azioni per oltre 3,39 milioni di euro

NewPrinces

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 ottobre 2025, haal prezzo medio di 21,77 euro per uncomplessivo diA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 690.929 azioni proprie pari all'1,57% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,65%.