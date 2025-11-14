Mondo TV, nuovi accordi di distribuzione nel mercato asiatico

(Teleborsa) - Mondo TV
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha sottoscritto nuovi accordi di distribuzione nel mercato asiatico
, mercato storicamente rilevante per la società. Questi accordi rappresentano un elemento coerente con la strategia di valorizzazione e diffusione internazionale della library proprietaria, si legge in una nota.
Le nuove intese riguardano: la serie animata Lola On Board
, concessa in distribuzione al gruppo Senyu; le serie Agent203
e Lulu Vroumette
, affidate in distribuzione a G&CO. Entrambi gli accordi prevedono la corresponsione di un minimo garantito, elemento
che conferma la solidità commerciale delle properties coinvolte.(Foto: © Fred Mantel / 123RF)