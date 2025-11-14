Mondo TV, nuovi accordi di distribuzione nel mercato asiatico

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha sottoscritto, mercato storicamente rilevante per la società. Questi accordi rappresentano un elemento coerente con la strategia di valorizzazione e diffusione internazionale della library proprietaria, si legge in una nota.Le nuove intese riguardano: la serie animata, concessa in distribuzione al gruppo Senyu; le serie, affidate in distribuzione a G&CO. Entrambi gli accordi prevedono la corresponsione di un minimo garantito, elementoche conferma la solidità commerciale delle properties coinvolte.