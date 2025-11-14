Milano 16:57
44.006 -1,68%
Nasdaq 16:57
25.030 +0,15%
Dow Jones 16:57
47.155 -0,64%
Londra 16:57
9.688 -1,22%
Francoforte 16:56
23.861 -0,75%

Mondo TV, nuovi accordi di distribuzione nel mercato asiatico

Finanza
Mondo TV, nuovi accordi di distribuzione nel mercato asiatico
(Teleborsa) - Mondo TV, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha sottoscritto nuovi accordi di distribuzione nel mercato asiatico, mercato storicamente rilevante per la società. Questi accordi rappresentano un elemento coerente con la strategia di valorizzazione e diffusione internazionale della library proprietaria, si legge in una nota.

Le nuove intese riguardano: la serie animata Lola On Board, concessa in distribuzione al gruppo Senyu; le serie Agent203 e Lulu Vroumette, affidate in distribuzione a G&CO. Entrambi gli accordi prevedono la corresponsione di un minimo garantito, elemento
che conferma la solidità commerciale delle properties coinvolte.

(Foto: © Fred Mantel / 123RF)
Condividi
```