Banco BPM: utile 9 mesi +17%, centrato l'85% della guidance. Studia lista CdA per rinnovo board

ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto di 1,66 miliardi rispetto agli 1,69 miliardi dello stesso periodo del 2024. A livello adjusted, il risultato netto è pari a 1,45 miliardi, in crescita del 16,9% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
La banca ha realizzato l'85% della guidance di utile netto 2025
, confermata a circa 1,95 miliardi, "riflettendo - spiega la banca nella nota dei conti - una solida dinamica di crescita. CET1
ratio al 13,52%, ampiamente superiore rispetto alla soglia minima di piano del 13%".
Il risultato della gestione operativa è salito a 2.443 milioni rispetto ai 2.275 milioni dei primi nove mesi 2024 in incremento del 7,4%.
Il CdA ha approvato un acconto sul dividendo di circa 700 milioni di euro
, pari a 0,46 euro ad azione, che sarà corrisposto il 26 novembre.Allo studio lista CdA per rinnovo board nel 2026
Con riferimento al rinnovo del CdA di Banco BPM, in occasione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2025, e in relazione alla possibilità per il consiglio di presentare una propria lista, la banca rende noto che, in linea con le best practices e tenuto conto del Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 emanato dalla Consob avente ad oggetto 'La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione per il rinnovo del medesimo Consiglio', è messo a disposizione del pubblico sul sito internet il documento denominato "Procedura per la presentazione di una lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Banco BPM da parte del consiglio di amministrazione uscente", approvato all'unanimità dal CdA - sentito il Comitato Nomine per i profili di competenza - che riepiloga i soggetti coinvolti nel processo e le fasi dello stesso. In quest'ottica il CdA ha deliberato all'unanimità di incaricare la società Spencer Stuart per supportare gli organi sociali nelle attività di selezione dei potenziali candidati alla carica di componenti del CdA, in vista della possibilità per il Consiglio uscente di presentare una propria lista di candidati, nonché nell'elaborazione del documento di composizione qualiquantitativa ottimale del board.