Airbnb, nel terzo trimestre ricavi sopra le attese. Ottimismo anche per la fine del 2025

Airbnb

(Teleborsa) - Nel terzo trimestreha registrato ricavi per, in crescita del 10% rispetto ai 3,73 miliardi dello stesso periodo del 2024, superando le stime degli analisti di LSEG, ferme a 4,08 miliardi. L’è salito a 1,374 miliardi di dollari, pari a 2,21 dollari per azione, in lieve aumento rispetto ai 2,13 dollari dell’anno precedente.Per il, Airbnb prevede ricavi compresi tra 2,66 e 2,72 miliardi di dollari, in linea o leggermente superiori alle attese di mercato (2,67 miliardi). L’azienda ha inoltre registrato il più altodella sua storia, pari aNel trimestre, le notti e posti prenotati hanno raggiunto, in crescita del 9% e oltre le previsioni di StreetAccount (131,75 milioni). Il valore lordo delleè aumentato del 14%, a 22,9 miliardi di dollari, superando le stime di 21,9 miliardi.In una lettera agli azionisti, Airbnb ha definito il periodo "un altro trimestre solido", sottolineando i progressi nell’uso dell’, nel miglioramento del servizio e nell’espansione globale.