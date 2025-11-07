Milano 9:07
Airbnb, nel terzo trimestre ricavi sopra le attese. Ottimismo anche per la fine del 2025
(Teleborsa) - Nel terzo trimestre Airbnb ha registrato ricavi per 4,10 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto ai 3,73 miliardi dello stesso periodo del 2024, superando le stime degli analisti di LSEG, ferme a 4,08 miliardi. L’utile netto è salito a 1,374 miliardi di dollari, pari a 2,21 dollari per azione, in lieve aumento rispetto ai 2,13 dollari dell’anno precedente.

Per il quarto trimestre, Airbnb prevede ricavi compresi tra 2,66 e 2,72 miliardi di dollari, in linea o leggermente superiori alle attese di mercato (2,67 miliardi). L’azienda ha inoltre registrato il più alto EBITDA rettificato della sua storia, pari a 2,1 miliardi di dollari.

Nel trimestre, le notti e posti prenotati hanno raggiunto 133,6 milioni, in crescita del 9% e oltre le previsioni di StreetAccount (131,75 milioni). Il valore lordo delle prenotazioni è aumentato del 14%, a 22,9 miliardi di dollari, superando le stime di 21,9 miliardi.

In una lettera agli azionisti, Airbnb ha definito il periodo "un altro trimestre solido", sottolineando i progressi nell’uso dell’intelligenza artificiale, nel miglioramento del servizio e nell’espansione globale.
