Francia, occupazione non agricola 3° trim -0,3% t/t

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare dell'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE),(pari a -60.600 posti di lavoro), dopo un aumento dello 0,2% nel trimestre precedente (pari a +43.400 posti di lavoro). Gli analisti si attendevano un calo dello -0,1%.Nel trimestre, i contratti di studio-lavoro hanno rappresentato circa due terzi del calo dell'occupazione nel settore privato.In un anno, l'occupazione nel settore privato è diminuita dello 0,5% rispetto all'anno precedente (pari a -112.100 posti di lavoro); si è trattato del quarto trimestre consecutivo di calo su base annua dopo quasi quattro anni di aumento. Ha ampiamente superato il livello pre-pandemia (fine del quarto trimestre 2019) del +5,2% (pari a +1,0 milioni di posti di lavoro).