Fastweb + Vodafone, Luigi Ferraris è Vicepresidente Esecutivo

(Teleborsa) -entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dicon il ruolo di Vicepresidente Esecutivo.Luigi Ferraris porta in Fastweb+Vodafone un profilo di altissimo livello e una consolidata esperienza maturata nell’ambito di grandi realtà industriali e infrastrutturali. Oltre ad aver ricoperto ruoli di rilievo in Enel e Poste Italiane, Ferraris è stato AD di Terna e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, contribuendo in modo determinante allo sviluppo e alla trasformazione di infrastrutture strategiche per il Paese.ha sottolineato: “L’ingresso di Luigi Ferraris nel nostro Consiglio di Amministrazione ben riflette il nuovo posizionamento e il peso industriale dell’azienda a seguito dell’incorporazione di Vodafone Italia, in una fase di profonda evoluzione del settore delle telecomunicazioni e dell’ICT. Una nomina che conferma la volontà di Fastweb+Vodafone di dotarsi di una governance all’altezza delle sfide industriali, tecnologiche e strategiche che attendono l’azienda nel nuovo perimetro”.: “Sono onorato di entrare a far parte di questo Gruppo che si distingue per serietà e affidabilità. In un contesto sfidante e in continua evoluzione, sarò lieto di mettere a disposizione l’esperienza maturata nella gestione di infrastrutture e sistemi complessi per affrontare insieme le sfide tecnologiche e industriali che ci attendono.”