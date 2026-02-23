Milano
17:35
46.699
+0,49%
Nasdaq
22:00
24.709
-1,21%
Dow Jones
22:01
48.804
-1,66%
Londra
17:35
10.685
-0,02%
Francoforte
17:35
24.992
-1,06%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 22.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,02%)
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,02%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.684,74 punti
In breve
,
Finanza
23 febbraio 2026 - 17.43
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,02%, archiviando la seduta a 10.684,74 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,05%)
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,15%
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dell'1,14%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,16%
Argomenti trattati
Londra
(205)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,02%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,23%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,56%
Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,59%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,42%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,85%
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,79%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto