Warner Bros., fatturato ed Ebitda in calo nel 4Q25, in corso la valutazione delle offerte rivali

(Teleborsa) -ha registrato un calo di fatturato e utili nel quarto trimestre del 2025. In dettaglio, isono diminuiti del 6% a 9,46 miliardi di dollari, mentre l'(EBITDA) è sceso del 19% a 2,22 miliardi. Tuttavia, entrambi i dati sono statidi Wall Street. Ladi Warner Bros. Discovery è stata di 252,0 milioni, in aumento dal deficit di 494 milioni del pari periodo del 2024, mentre laè diminuita da 2,7 a 1,8 miliardi di dollari., tra cui CNN, TNT e HGTV, sono diminuiti del 12% a 4,2 miliardi a causa della riduzione delle vendite pubblicitarie e dei ricavi da distribuzione. L'Ebitda rettificato è sceso del 27% a 1,41 miliardi.Il segmentoha registrato un calo del 13% dei ricavi, attestandosi a 3,18 miliardi, rispetto alle aspettative di Wall Street di 3,37 miliardi di dollari. I ricavi derivanti dasono stati tutti in calo. Gli utili sono diminuiti del 23%.Le vendite nel settore dellosono aumentate del 5%, raggiungendo i 2,79 miliardi di dollari, grazie anche alla crescita della pubblicità, mentre gli utili sono leggermente diminuiti. Servizi comehanno aggiunto 3,5 milioni di abbonati trimestre su trimestre, portando il totale a 131,6 milioni a livello globale.I risultati giungono nel mezzo di unaconcorrenti da parte di società di intrattenimento rivali,La scorsa settimana, Paramount Skydance haper Warner Bros. a, nel tentativo di vanificare l'attuale accordo con Netflix.a quella attualmente in essere per la vendita dei suoi studi e del business HBO Max a Netflix per 27,75 dollari ad azione. Se il Cda appoggerà la nuova offerta di Paramount, Netflix avrà quattro giorni di tempo perla propria offertaLa società prevede diin un'entità separata durante il terzo trimestre, secondo i termini dell'accordo con Netflix.