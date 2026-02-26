Warner Bros., fatturato ed Ebitda in calo nel 4Q25, in corso la valutazione delle offerte rivali

(Teleborsa) - Warner Bros. Discovery
ha registrato un calo di fatturato e utili nel quarto trimestre del 2025. In dettaglio, i ricavi
sono diminuiti del 6% a 9,46 miliardi di dollari, mentre l'utile rettificato prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni
(EBITDA) è sceso del 19% a 2,22 miliardi. Tuttavia, entrambi i dati sono stati migliori delle aspettative
di Wall Street. La perdita netta
di Warner Bros. Discovery è stata di 252,0 milioni, in aumento dal deficit di 494 milioni del pari periodo del 2024, mentre la liquidità generata dalle attività operative
è diminuita da 2,7 a 1,8 miliardi di dollari.
I ricavi delle reti televisive
, tra cui CNN, TNT e HGTV, sono diminuiti del 12% a 4,2 miliardi a causa della riduzione delle vendite pubblicitarie e dei ricavi da distribuzione. L'Ebitda rettificato è sceso del 27% a 1,41 miliardi.
Il segmento Studios
ha registrato un calo del 13% dei ricavi, attestandosi a 3,18 miliardi, rispetto alle aspettative di Wall Street di 3,37 miliardi di dollari. I ricavi derivanti da film, programmi TV e videogiochi
sono stati tutti in calo. Gli utili sono diminuiti del 23%.
Le vendite nel settore dello streaming
sono aumentate del 5%, raggiungendo i 2,79 miliardi di dollari, grazie anche alla crescita della pubblicità, mentre gli utili sono leggermente diminuiti. Servizi come HBO Max
hanno aggiunto 3,5 milioni di abbonati trimestre su trimestre, portando il totale a 131,6 milioni a livello globale.
I risultati giungono nel mezzo di una controversa guerra di offerte di acquisizione
concorrenti da parte di società di intrattenimento rivali, Netflix
e Paramount Skydance
.
La scorsa settimana, Paramount Skydance ha aumentato la sua offerta
per Warner Bros. a 31 dollari ad azione
, nel tentativo di vanificare l'attuale accordo con Netflix.Warner Bros. sta valutando se la nuova offerta sia superiore
a quella attualmente in essere per la vendita dei suoi studi e del business HBO Max a Netflix per 27,75 dollari ad azione. Se il Cda appoggerà la nuova offerta di Paramount, Netflix avrà quattro giorni di tempo per rispondere
, aumentare
la propria offerta o ritirarsi
.
La società prevede di scorporare le sue reti via cavo
in un'entità separata durante il terzo trimestre, secondo i termini dell'accordo con Netflix.