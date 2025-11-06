Usa, giudice approva l’accordo del Dipartimento di Giustizia con Boeing sul caso 737 MAX

Boeing

(Teleborsa) - Unha approvato la richiesta del Dipartimento di Giustizia di archiviare ilcontro, nell’ambito dell’accordo che consente al costruttore aeronautico di evitare il processo per le accuse legate ai due incidenti dei, costati la vita a 346 persone.Il giudice Reed O’Connor ha dichiarato di non condividere la posizione del Dipartimento di Giustizia, secondo cui la chiusura del caso sarebbe nell’interesse pubblico, maper respingere la decisione.O’Connor ha inoltre criticato duramente l’, affermando che "l’accordo con Boeing non garantisce l’adeguata assunzione di responsabilità necessaria a tutelare la sicurezza del pubblico che vola".