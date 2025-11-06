Milano
11:57
43.357
-0,19%
Nasdaq
5-nov
25.620
0,00%
Dow Jones
5-nov
47.311
+0,48%
Londra
11:57
9.752
-0,26%
Francoforte
11:57
24.023
-0,11%
Giovedì 6 Novembre 2025, ore 12.14
Home Page
/
Notizie
/ Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
06 novembre 2025 - 11.15
Unione Europea,
Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +1%
, in calo rispetto al precedente +1,6% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
