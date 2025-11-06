Milano 11:57
Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Unione Europea, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +1%, in calo rispetto al precedente +1,6% (in linea con le stime degli analisti).
