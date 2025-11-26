Milano 9:55
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/11/2025

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Il grafico a breve dell'Euro contro Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 180,861 e supporto stimato a quota 180,118. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 181,603.


