Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il grafico a breve dell'Euro contro Yen giapponese mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 180,861 e supporto stimato a quota 180,118. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 181,603.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)