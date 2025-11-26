Milano 12:25
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/11/2025

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Piccolo passo in avanti per l'Hang Seng Index, che porta a casa un misero +0,69%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25.444,9. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26.119,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.793,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
