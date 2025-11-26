Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Risultato positivo per il principale indice della Borsa di Milano, che lievita dello 0,95%.
La situazione di medio periodo del FTSE MIB resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42.978. Supporto visto a quota 42.359. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43.598.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)