Milano
17:35
45.877
+0,13%
Nasdaq
18:40
24.963
+1,69%
Dow Jones
18:40
49.867
+1,96%
Londra
17:40
10.370
+0,59%
Francoforte
17:35
24.721
+0,94%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 18.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,13%)
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,13%)
Il FTSE MIB termina gli scambi a 45.877,2 punti
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 17.39
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,13%, archiviando la seduta a 45.877,2 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,1%)
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,05%
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dell'1,09%
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,73% alle 10:30
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,13%
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,52% alle 13:00
Borsa: Giornata da dimenticare per Milano, in forte calo -1,56% alle 16:00
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,11%
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,07%
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,09%)
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,12%)
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto