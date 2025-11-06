Fervi, KT&Partners conferma Fair Value a 18,2 euro: giudizio rivisto a Hold

(Teleborsa) - Gli analisti KT&Partners hanno mantenuto invariato il Fair Value a 18,2 per azione, su Fervi
, società attiva nel mercato "MRO" (Maintenance, Repair and Operations), con un upside potenziale del +12,6% sul prezzo di mercato, modificando il rating in Hold.
Fervi ha annunciato nei giorni scorsi i risultati dei primi 9 mesi del 2025
con ricavi consolidati preconsuntivi netti pari a circa 36,2 milioni di euro, in diminuzione dell’11,06% rispetto al dato al 30 settembre 2024 (40,7 milioni). Il decremento, ha spiegato la società nella nota dei conti, è principalmente imputabile al rallentamento dell’attività industriale di cui ha risentito in particolare la controllata Rivit già a partire dal quarto trimestre 2024. Gli analisti KT&Partners confermano le stime FY25E–28E
I ricavi FY25E sono attesi a €49,5mn (-8,5% a/a) e l’EBITDA FY25E a €6,8mn, con un margin del 13,7%; l’utile netto FY25E è stimato a €2,6mn (margin 5,2%). La PFN FY25E (debito netto) è attesa a €4,5mn. Per gli anni successivi si stimano ricavi in crescita fino a €55,6mn nel FY28E, mentre l’EBITDA FY28E è atteso a €8,9mn, con marginalità in recupero al 16,0%. A partire dal FY26E, spiegano gli analisti, l’utile netto beneficerà della conclusione degli ammortamenti del know-how derivante dall’acquisizione di Rivit, raggiungendo €4,7mn nel FY28E con un net margin dell’8,4%. È stimata una posizione di cassa netta di €6,5mn nel FY28E, includendo l’ipotesi di distribuzione di dividendi per €3,0mn fino al FY28E.